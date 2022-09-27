Калуга, 27 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В калужских муниципалитетах создают рабочие группы по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное правительство.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Очередная группа калужских мобилизованных отправилась в место дислокации

Так, в Обнинске уже создана группа по вопросам помощи и поддержки семьям мобилизованных. Главная задача: оперативно решать вопросы в семьях — социального, медицинского и другого характера.

«Сейчас из муниципалитетов отправляются новые команды мобилизованных. Поручил главам администраций создать рабочие группы, которые будут держать связь с их семьями. Надо чтобы люди знали: если понадобится помощь, мы всегда рядом», — отметил в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша

Ранее ИА REGNUM по информации военного комиссара Калужской области полковника Сергея Кузьменкова сообщало, что для участия в специальной военной операции в Донбассе будут мобилизованы более 2,5 тыс. жителей региона.