Владивосток, 27 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Приморье с начала года предприятия произвели более 45 тыс. тонн свинины — благодаря инвестиционным проектам регион полностью перешел на импортозамещение этого вида мяса, сообщили в пресс-службе правительства края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Свинина охлаждённая в сети супермаркетов в Приморье

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Отмечается, что производство свинины к уровню прошлого года увеличилось в 3,4 раза — до 45,7 тыс. тонн за восемь месяцев.

«Ещё год назад ежегодно завозилось до 39 тыс. тонн импортной свинины. Благодаря реализации инвестиционных проектов данные поставки свинины прекратились. На данный момент самообеспеченность этим мясом составляет 100%», — сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевым и наиболее острым вызовом, с которым сталкивается большинство свиноводческих производств России, — экологические риски и влияние на окружающую среду, связанные с деятельностью предприятий, заявила руководитель департамента менеджмента и инноваций факультета Высшая школа управления финансового университета при правительстве РФ Наталия Линдер.