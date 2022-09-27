Пекин, 27 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Департамент общественной безопасности округа Хэнъян города Хэнъян провинции Хунань в центральном Китае недавно объявил, что раскрыто дело об отмывании денег на 40 млрд юаней ($5,58 млрд) с использованием криптовалют, которое было связано с более чем 300 схемами мошенничества в сфере телекоммуникаций, сообщила 27 сентября газета National Business Daily.

(сс) Andre Francois Биткоин

Операция стала одним из девяти успехов в ходе кампании в области общественной безопасности, инициированной местными властями, в результате которой с середины сентября 2021 года было задержано 93 преступника в пяти провинциях.

С 2018 года подозреваемый в совершении уголовных преступлений по фамилии Хун, глава преступной группы, начал переводить незаконные средства, полученные в результате азартных игр и мошенничества, в криптовалюту, которая затем была конвертирована в доллары США и отправлена другим получателям через китайские и зарубежные компании, сообщили власти.

Народный банк Китая заявил 26 сентября, что Китай продолжит бороться с внутренней торговлей и спекуляциями криптовалютами, при этом процент торговли биткоинами в Китае резко упал. Центральный банк отметил, что за последние пять лет было зарегистрировано и раскрыто в общей сложности 25 000 случаев незаконного сбора средств.

В результате усиления кампании по регулированию, направленной против телекоммуникационного и кибер-мошенничества, случаи отмывания денег с помощью традиционных методов транзакций, таких как использование сторонней платежной платформы и бизнес-аккаунта, становятся все более редкими. В то время как число случаев отмывания денег, связанных с криптовалютами, возросло, в большинстве случаев используется USDT, также известный как Tether, заявил чиновник из Министерства общественной безопасности Китая.

В январе 2022 года, что регулятор раскрыл 259 случаев отмывания денег с использованием незаконной криптовалюты на сумму около 11 млрд юаней.