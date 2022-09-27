Джакарта, 27 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и России планируют обсудить улучшение двусторонних отношений во время визита председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в Джакарту 6 октября 2022 года, сообщает Antara.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Встреча очень важна для обсуждения различных важных вопросов, которые происходят в мире, включая улучшение отношений Индонезии с Россией», — заявил председатель парламента Индонезии Бамбанг Сусатьо.

Стороны обсудят улучшение дипломатических отношений между российским парламентом и Индонезией, а также расширение сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, образования и туризма.

Индонезия является одной из 141 страны, проголосовавшей за резолюцию Организации Объединенных Наций, призывающую Россию прекратить специальную военную операцию.

Бамбанг Сусатьо заявил, что двусторонние отношения между Россией и Индонезией налажены с 1956 года. Россия является важным партнером для Индонезии. Кроме того, объем прямых российских инвестиций в Индонезию в 2020 году был зафиксирован на уровне $4,6 млн по 202 проектам, в основном в химической и фармацевтической промышленности.