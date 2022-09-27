Москва, 27 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Госдуму внесены поправки об освобождении от пени за просроченные платежи по ЖКХ мобилизованных граждан и членов их семей, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).

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"Этой нормой ко второму чтению мы дополнили наш законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт», — отметил Неверов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минстрой поддержал предложение по отмене пеней за неоплату ЖКХ мобилизованным гражданам.