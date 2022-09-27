Ульяновск, 27 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках мероприятий по увековечиванию памяти героев специальной военной операции (СВО) переименовали одну из улиц в посёлке Чердаклинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В посёлке Октябрьский Чердаклинского района переименовали центральную улицу в честь гвардии старшего лейтенанта (ВДВ) Владислава Луконина, который посмертно награждён Орденом мужества. Открывая мероприятие, губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что десантник «выбрал для себя славный путь защитника Отечества»:

«Путь воина, стоящего на страже мира, добра и справедливости. По примеру наших великих предшественников — участников Великой Отечественной войны — он вышел на борьбу с нацизмом».

Глава региона заверяет, что память «о наших героях будет всегда в наших сердцах».

В ходе торжественного мероприятия губернатор вручил награды героям специальной военной операции. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждён доброволец Алексей Корнейчук, медалью «За отвагу» — доброволец Сергей Лощёнин. Посмертно награждён Орденом мужества доброволец Константин Шигалёв.

Напомним, что в Ульяновской области в рамках увековечивания памяти героев Отечества устанавливаются баннеры и стелы, решаются вопросы о присвоении школам и спортивным учреждениям имён героев СВО, учреждаются спортивные турниры.

Отметим, что власти предлагают открыть площадь защитников Донбасса в Ульяновске и присвоить имена героев строящемуся Дворцу единоборств.

Ранее глава регионального центра Дмитрий Вавилин заявлял, что Ульяновск — «надёжный тыл специальной военной операции». По его словам, предприятия ОПК выпускают военно-транспортные самолёты и воздушные танкеры, внедорожники и боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, микроэлектронику для боевой техники.

Подробнее: Ульяновск является «надёжным тылом» спецоперации — глава города

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области решается вопрос о присвоении школе № 52 имени Героя России Александра Шишкова, погибшего в спецоперации по защите Донбасса.