Москва, 27 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Предприятия АПК обратились в Минсельхоз РФ с просьбой помочь получить работникам сферы отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 27 сентября пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По информации СМИ, отраслевые организации просят помочь в предоставлении отсрочки для работников, указывая на риски срыва уборочной кампании, а также возможного возникновения на рынке дефицита фруктов, что может привести к росту цен.

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Кроме того, с просьбами о предоставлении отсрочки в правительство РФ обратились производители строительных материалов из-за большого количества призванных на военную службу среди их сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ опубликовало список 195 специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва.