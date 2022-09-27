Аткарск, Саратовская область, 27 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В городе Аткарске Саратовской области ночью 27 сентября загорелся частный дом по улице Маяковского. В результате пожара погибли два человека, сообщает министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Среди погибших детей нет. До приезда медиков скончались две женщины в возрасте 60 лет и 81 года. У погибших имелись термические травмы несовместимые с жизнью, уточнил министр.

По данным следственного управления СКР по Саратовской области, ночью в доме от запаха гари проснулся один из жильцов. О пожаре он сообщил в экстренные службы, а затем попытался спасти мать и сестру из помещения. По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратове 11 сентября в результате сильного задымления в подвале хирургического корпуса была проведена эвакуация персонала и пациентов университетской клинической больницы.

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