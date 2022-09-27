Донецк, 27 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:10 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 05:48 киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.