Луганск, 27 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел города Алчевск Луганской Народной Республики. Об этом 27 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

В 7:47 зафиксирован удар по Алчевску со стороны ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего выпущено шесть ракет.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — рассказали в представительстве.