Горно-Алтайск, 27 сентября 2022, 08:39 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования в связи с нападением на школу в столице Удмуртии Ижевске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Жуткая трагедия в Ижевске. 17 погибших, среди которых 11 детей. Жестокость, которую невозможно оправдать. Соболезнования всем родным и близким погибших. Пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления!» — написал он в своём телеграмм-канале.
По его словам, органы власти и правоохранители должны сделать всё возможное, чтобы не допустить больше подобных преступлений.
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