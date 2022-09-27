Горно-Алтайск, 27 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования в связи с нападением на школу в столице Удмуртии Ижевске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Жуткая трагедия в Ижевске. 17 погибших, среди которых 11 детей. Жестокость, которую невозможно оправдать. Соболезнования всем родным и близким погибших. Пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления!» — написал он в своём телеграмм-канале.

По его словам, органы власти и правоохранители должны сделать всё возможное, чтобы не допустить больше подобных преступлений.

Олег Хорохордин Обеспечение безопасности — это мера, которая должна быть приоритетной для руководителей всех социально значимых учреждений постоянно, а не только когда происходят чрезвычайные происшествия. Еще раз прошу обратить на этот момент пристальное внимание всех профильных министров, глав города и районов, руководителей.

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