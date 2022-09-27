Самара, 27 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Два водовода намерены начать строить в 2022 году в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Wikimedia Commons Чистая вода

Вопрос обеспечения жителей региона чистой питьевой водой обсуждался на оперативном совещании в областном правительстве.

По слова министра энергетики и ЖКХ регионаАлександра Мордвинова, в настоящее время 117 тысяч жителей Куйбышевского района Самары и микрорайона Южный город получают из подземных скважин воду, у которой превышены показатели общей жесткости.

Сообщается, что в 2022 году планируется начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. В данном случае водозабор, мощностью сто тысяч кубометров в сутки, будет организован из Волги. Реализация данного проект проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода» с привлечением средств инвестора (концессионное соглашение планируется подписать в ближайшее время).

«Реализация объекта позволит увеличить общую долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой на 3,71%, а также городского населения — на 3,95%», — приводит пресс-служба слова Мордвинова.

Отмечается, что помимо этого, проект учитывает развитие. Так, мощности водоводов могут обеспечить питьевой водой еще не менее 120 тысяч человек в городе Новокуйбышевск и м. р. Волжский.

Сообщается, что также работы запланированы по модернизации Красноармейского группового водопровода, протяженность которого составляет около 497 км. Здесь водозабор происходит из скважин поселка Осинки Безенчукского района, которые были построены в 60-е годы прошлого столетия. От этой сети 21 населенный пункт, после реконструкции водой планируется обеспечить водой жителей еще нескольких поселений.

Отмечается, что в 2022 году начинается реконструкция около 11 км магистрального участка и строительство трех резервуаров для чистой воды в селе Красноармейское. Кроме этого, появится возможность для расширения сети на соседние районы — Большеглущицкий, Волжский. Охватить планируется около 50 тысяч человек.

Сообщается, что в Самарской области намерены модернизировать еще около 200 км водовода.

«Приступая к столь масштабному строительству в дальнейшем, я считаю, нам надо провести полный комплекс геологоразведочных работ. Делаем это обязательно», — приводит пресс-служба слова главы Самарской областиДмитрия Азарова.

Читайте также: В Самарской области сообщили о реализации программы «Чистая вода»