Лондон, , 08:37 — REGNUM Сборная Англии сыграла вничью с командой Германии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Стадион «Уэмбли» Steve Cadman

В составе сборной Англии голы забили защитник Люк Шоу на 72-й минуте, полузащитник Мэйсон Маунт на 75-й и нападающий Гарри Кейн с пенальти на 83-й.

В составе сборной Германии отличились Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти на 52-й минуте, и Кай Хаверц, оформивший дубль (67, 87).

Сборная Англии заняла четвёртое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А и вылетела в Лигу B, на счету команды три очка. Команда Германии стала третьей с семью очками.

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