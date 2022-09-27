Вашингтон, , 08:39 — REGNUM В 2022 году ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 3,2%. По сравнению с 7,2% в 2021 году спад по этому показателю превысит два раза. Это следует из опубликованного обновлённого прогноза Всемирного банка.

Рост экономики Pixabay.com

При этом в следующем году рост ускорится до 4,6%.

Как отмечается, замедление темпов роста в значительной степени связано с более низкими темпами роста китайской экономики в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

«Регион восточной Азии и Тихого океана без учета Китая, как ожидается, подскочит до 5,3% в 2022 году по сравнению с 2,6% в 2021 году», — указали во Всемирном банке.

Эксперты отмечают, что экономическое развитие государств Азиатско-Тихоокеанского региона будет сдерживаться замедлением глобального спроса, ростом задолженности, а также краткосрочными мерами по росту цен на продовольствие и топливо.

Рост экономики Китая, как ожидается, составит 2,8% в 2022 году, что станет значительным сокращением по сравнению с 8,1% в 2021 году. В качестве одной из причин замедления китайской экономики эксперты международной организации указали меры китайских властей, направленные на борьбу с коронавирусом.