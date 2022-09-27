Дакка, , 08:34 — REGNUM В Бангладеш число погибших при опрокидывании судна на реке Каратойя возросло до 55 человек, более 30 считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на полицию 27 сентября сообщает портал United News of Bangladesh.

Лодка vijay chennupati

По его данным, 26 сентября пожарная служба, ведущая поисково-спасательную операцию, извлекла из реки тела ещё девяти погибших.

Ранее о крушении небольшого судна (лодки), перевозившего более 100 пассажиров в храм на религиозный праздник, сообщила газета The Bangladesh Observer. По её данным, трагедия произошла 25 сентября примерно в 14:30 по местному времени (11:30 мск). В качестве основной версии произошедшего называется переполненность судна.

Глубокие сожаления в связи с гибелью людей высказали президент Бангладеш Абдул Хамид и премьер-министр Шейх Хасина.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 50 человек погибли в результате опрокидывания судна в Бангладеш, а ещё 40 — считаются пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв крушения судна в Бангладеш увеличилось до 50