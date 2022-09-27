Сеул, 27 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 27 сентября премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су прибыл в Токио для участия в государственных похоронах бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что в ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с премьер-министром Фумио Кисидой, вице-президентом США Камалой Харрис.

«Южная Корея и Япония являются соседями, которые разделяют общие ценности, такие как демократия, рыночная экономика и права человека, поэтому я надеюсь, что в будущем у нас будут хорошие отношения», — сообщил Хан Док Су на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Токио прибыл вице-спикер Национального собрания Южной Кореи, председатель южнокорейско-японской парламентской ассоциации Чон Чжин Сок.