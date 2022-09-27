Москва, 27 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Министерство финансов России предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как в настоящее время, сообщает 27 сентября РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Поясняется, что граждане РФ платят налог на квартиры и дома, исходя из их кадастровой стоимости, а у организаций есть много объектов, налогообложение которых осуществляется исходя из балансовой стоимости (как правило, она ниже кадастровой).

Перейти к налогообложению недвижимого имущества фирмы, опираясь на кадастровую цену в касательстве всех объектов недвижимости планируется до 2025 года. По мнению экспертов, данное изменение приведет к росту доходов регионов России, но увеличит нагрузку на бизнес.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России предложили поднять налог на недвижимость для граждан с большим количеством квартир.

Читайте подробнее: Много подводных камней: эксперт о повышении налога на недвижимость