Оренбург, 27 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Оренбурге в ДТП пострадал восьмилетний мальчик, сообщили 27 сентября в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

По факту травмирования ребёнка проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

На данный момент известно, что 62-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 150» сбил пешехода, который пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик доставлен в больницу.

Добавим, в августе на территории Оренбуржья произошло 140 ДТП, в которых погибли 29 пешеходов. Ещё 175 пешеходов получили травмы.