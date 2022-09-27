Барнаул, 27 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Барнауле проводят проверку мер безопасности в образовательных организациях. Этот вопрос 27 сентября, в связи с трагическими событиями в Ижевске, обсудили на совещании в мэри города, сообщает пресс-центр городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По информации комитета по образованию, охрана школ города осуществляется сотрудниками ЧОП. Все школы оборудованы кнопками тревожной сигнализации, рамками металлодетектора, видеонаблюдением.

На обеспечение безопасности в школах в 2022 году из городского бюджета выделили 64,6 млн. рублей. Эти средства направлены на охрану, видеонаблюдение, обслуживание «тревожных кнопок», приобретение 10 дополнительных рамок металлодетектора.

Глава города Вячеслав Франк поручил провести внеплановую проверку, как функционируют все системы, предназначенные для безопасного пребывания в них детей и взрослых. Также сегодня утром, 27 сентября, прошел внеочередной Совет директоров школ по созданию условий для безопасного пребывания в образовательных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября школе № 88 в Ижевске (Удмуртия) неизвестный утроил стрельбу. Он ворвался в школу во время уроков, зашел в один из классов и открыл огонь.

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