Будапешт, , 08:25 — REGNUM Сборная Италии одержала победу над командой Венгрии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе сборной Италии голы забили нападающий Джакомо Распадори на 27-й минуте и защитник Федерико Димарко на 52-й.

Сборная Италии заняла первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А и вышла в плей-офф турнира, на счету команды 11 очков. Команда Венгрии стала второй с 10 очками.

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