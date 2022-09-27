Будапешт, 27 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Сборная Италии одержала победу над командой Венгрии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В составе сборной Италии голы забили нападающий Джакомо Распадори на 27-й минуте и защитник Федерико Димарко на 52-й.

Сборная Италии заняла первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А и вышла в плей-офф турнира, на счету команды 11 очков. Команда Венгрии стала второй с 10 очками.

Читайте также: Сборная Хорватии по футболу вышла в плей-офф Лиги наций