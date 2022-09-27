Сборная Италии обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций
Будапешт, 27 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Сборная Италии одержала победу над командой Венгрии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Италия
В составе сборной Италии голы забили нападающий Джакомо Распадори на 27-й минуте и защитник Федерико Димарко на 52-й.
Сборная Италии заняла первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А и вышла в плей-офф турнира, на счету команды 11 очков. Команда Венгрии стала второй с 10 очками.
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