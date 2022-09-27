Токио, , 08:24 — REGNUM Церемония государственных похорон убитого в июле текущего года экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в центре города Токио. Об этом 27 сентября сообщает агентство Kyodo.

Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Проститься с погибшим политиком к спортивно-концертному комплексу «Ниппон Будокан», где проходит траурная церемония, пришли около четырёх тысяч человек, в том числе 700 представителей других государств.

Специальный кортеж с урной, в которой находится прах политика, отъехал от дома, где Абэ жил с семьей. Автомобили сопровождал почетный караул трех родов войск Сил самообороны страны. Память Абэ почтили залпом из артиллерийских орудий в центре Токио.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста против государственных похорон бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ.

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