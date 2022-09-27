Якутск, 27 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Жители Якутии приходят к стене скорби, открытой в память о жертвах трагедии в Ижевске, чтобы написать слова соболезнования и возложить цветы. Люди скорбят вместе с родными и близкими погибших, сообщило ЯСИА.

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misanec.ru Цветы и свечи

Слова сочувствия люди пишут в Доме дружбы народов имени А. Е Кулаковского, там создали стену скорби.

«Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. В этот тяжелый час Якутия скорбит вместе с вами. Искренне вас поддерживаем, разделяем горе. Мужества и душевных сил родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!» — выражают якутяне свою поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске выросло до 17 человек, ранены более 20. В школу с оружием ворвался её бывший ученик.