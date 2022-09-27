Москва, 27 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Список из 195 специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, опубликовало Минцифры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ведомство уточняет, что для получения отсрочки нужно выполнить критически важные пункты, наличия специальности и трудоустройства недостаточно. Блок специальностей касается сферы информационных технологий и связи.

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Среди направлений их подготовки оказались математика, физика, ядерная энергетика, теплофизика, астрономия, химия, картография, биология, самолётостроение и радиотехника.

В Минцифры уточнили, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. В министерстве отметили, что цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому разработка решения невозможна без привлечения специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские студенты на фоне сообщений о частичной мобилизации находятся в подавленном и тревожном состоянии, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).