Кишинёв, , 08:23 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что гражданам страны нужно поддержать протесты, которые организовала в Кишинёве партия «Шор». Об этом он заявил 26 сентября журналистам.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

Он прокомментировал критику президента Молдавии Майи Санду в адрес протестующих. Она заявила, что, если во главе протестов стоит бизнесмен Илан Шор, которого обвиняют в соучастии в «краже миллиарда», то участники протестов на не деньги — «воры».

Додон считает, что такое заявление «недостойно» президента. Он отметил, что Санду и её сторонники несколько лет назад сами протестовали.

«Люди выходят не за Шора. Люди выходят против этой власти. Насколько я знаю, у социалистов своя повестка. Мне запретили общаться с коллегами», — сказал Додон.

Экс-президент подчеркнул, что призывает объединиться всем силам — и правым, и левым — для смены власти. По его мнению, нельзя допустить, чтобы она сохранилась до 2024–2025 года.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября идёт бессрочная акция протеста. Протестующие установили более 200 палаток. По воскресеньям проходят массовые митинги. Организатором акции является партия «Шор».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Молдавии отреагировала на заявление о миллионах у министра