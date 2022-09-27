Москва, 27 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. На отсрочку от частичной мобилизации в России могут рассчитывать представители 195 специальностей в IТ и медиа. Список из специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые отвечают критериям рекомендованного освобождения от призыва, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало на своё сайте и в телеграм-канале.

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Отмечается, что список составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. Так, в рекомендованный перечень входят специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с информационными технологиями и коммуникациями.

В Минцифры также пояснили, что на портале «Госуслуги» с 27 сентября откроется форма по отсрочке от частичной мобилизации. Соответствующее заявление должен написать сам сотрудник, но к нему следует прикрепить форму, подтверждающую его соответствие указанным критериям.

Этот документ требует электронной подписи гендиректора организации. Без формы-подтверждения заявление на отсрочку подать невозможно. Кроме того, её следует оформить до подачи заявления.

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«Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не даёт права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили, что специалистов IT, связи, СМИ и финансов не привлекут к частичной мобилизации. Решение об этом принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России.