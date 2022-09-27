Киев, 27 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Непревзойденным военным стратегом является начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) России Валерий Герасимов. Об этом 27 сентября заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Time.

Mil. gov. ua Валерий Залужный

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал всё, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — сказал он.

Также главком ВСУ уточнил, что он хранит у себя в кабинете полное собрание сочинений главы ВС РФ, однако добавил, что он пытается перестроить вооружённые формирования киевского режима со стандартов СССР и России, внедряя свойственные войскам НАТО элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, выпустив 14 ракет.