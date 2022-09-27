Петропавловск-Камчатский, , 08:21 — REGNUM Двух врачей и водителя скорой помощи мобилизовали на Камчатке для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Их направили на прохождение подготовки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в краевом правительстве.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Из ЕАО участникам спецоперации отправили квадрокоптеры и генераторы

«По-другому и быть не могло, я офицер запаса, есть опыт работы в горячих точках, и я врач-реаниматолог. Думаю, мой опыт обязательно пригодится», — сказал заведующий оперативным отделом станции скорой помощи, врача-реаниматолога Игорь Медынин.

Вместе с ним в Донбасс отправится водитель скорой помощи Николай Молчанов и врач-дерматовенеролог Соболевской районной больницы Дамби-Нима Самбулаев.

«Мы понимаем и уважаем решение нашего коллеги, гордимся им и обязательно будем ждать его возвращения», — прокомментировала главврач Соболевской больницы Ирина Телегина.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь из Еврейской автономии получат бойцы, защищающие Донбасс. В СОБР и ОМОН управления Росгвардии по региону для них передали шесть приборов ночного видения, по два квадрокоптера и бензиновых генератора.