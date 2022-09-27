Владивосток, , 08:19 — REGNUM В Приморье семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, помогут в специализированных центрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Приморье Игорь Новиков, правительство Приморского края

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Уже открыт один спеццентр в Артёме — обращения семей мобилизованных и военнослужащих принимают специалисты аппарата городской думы и общественники.

«Каждый глава муниципального образования должен создать подобные службы оказания помощи семьям, чьи мужья, кормильцы убыли на частичную мобилизацию. Там обязательно должен быть сотрудник социальной службы, чтобы оперативно решать вопросы в бытовой сфере», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Также в Приморье работает горячая линия по номеру «122» для информирования людей по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке отменили ранее намеченные на 1 октября праздничные мероприятия, посвящённые закрытию байкерского сезона.