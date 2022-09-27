Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновской области планируются мероприятия по увековечиванию памяти героев специальной военной операции. В частности, в региональной столице предлагают создать площадь защитников Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам круглого стола.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

К обсуждению мероприятий по увековечиванию памяти героев специальной военной операции в режиме видеоконференцсвязи присоединились вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Открывая круглый стол, губернатор Алексей Русских подчеркнул важность «консолидации и единства народов России, представителей всех поколений, всех политических взглядов и профессий».

«Никто и никогда не сможет разрушить те ценности, которые объединяют наше общество, делают нас великим и непобедимым народом», — подчеркнул ульяновский губернатор.

По его словам, в регионе началась «огромная работа» по увековечиванию памяти героев Отечества — в частности, устанавливаются стелы, баннеры и пилоны с фотографиями героев спецоперации, решаются вопросы о присвоении имён защитников Отечества школам и спортивным турнирам.

Алексей Русских также сообщил, что в 2023 году в Ульяновске планируется открыть площадь защитников Донбасса. Также рассматривается вопрос о присвоении имени героев строящемуся Дворцу единоборств.

Кроме того, предлагается присвоить школе № 52 имя Героя России, гвардии-майора, заместителя командира 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Александра Шишкова, героически погибшего в специально военной операции.

Отметим, что прощание с Александром Шишковым состоялось 1 июня 2022 года на территории 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова М. И. бригады. Он принимал участие в спецоперации по защите Донбасса с первых дней её проведения, в начале мая удостоен Ордена Мужества, а в конце мая героически погиб и был представлен к званию Героя России посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Ульяновск реализуют новые патриотические проекты, в их числе — «Музей в чемодане», который представляет собой формирование «чемоданчика» с экспонатами.

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