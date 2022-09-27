Кызыл, , 08:17 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам встречи с мобилизованными рассказал о наиболее частых вопросах. В их числе стоит тема кредитов и ипотечных выплат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сразу после разговора с призванными, руководитель региона встретился с руководителями банковских структур, работающих на территории республики.

«Рекомендации от Банка России у них есть, необходима скорейшая выработка точных действий. Получил отклик, они готовы к выезду, приёму заявлений», — отметил он.

Координировать работу в этом направлении будет зампред правительства республики Владимир Донских.

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