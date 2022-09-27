Донецк, 27 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Александровку и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05:28 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Александровка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 05:30 боевики ВСУ выпустили из Красногоровки по Старомихайловке четыре снаряда калибра 122 мм.