Курган, , 08:17 — REGNUM В Кургане обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города проверяется системно. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

После стрельбы в школе №88 Ижевска вновь была проведена экстренная проверка. В 47 зданиях школ на входах установлены стационарные металлорамки. На вахтах усилен контрольно-пропускной режим, разработаны дополнительные графики дежурства, исключено посещение посторонними людьми, регулярно проводятся проверки складских, чердачных и подвальных помещений. Особое внимание уделяют эвакуационным выходам.

Все здания школ и детсадов Кургана оборудованы системой видеонаблюдения и тревожными кнопками для вызова бойцов Росгвардии. Ежеквартально образовательные организации проводят учебные практические тренировки, главная цель которых — научить детей и взрослых действовать в случаях вооружённых нападений, обнаружения взрывных устройств и других чрезвычайных ситуаций.

По поручению главы города Елены Ситниковой, в связи с событиями в Ижевске, меры безопасности на социальных объектах города будут усилены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в школе Ижевска произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие среди детей и сотрудников учебного учреждения.

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