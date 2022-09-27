Джакарта, , 08:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо направил денежную помощь и другие предметы первой необходимости жителям Пакистана, пострадавшим от наводнений, сообщает CNN Indonesia.

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«В качестве формы международной солидарности правительство Индонезии предоставляет гуманитарную помощь в виде денежной помощи на сумму около одного миллиона долларов США, а также товары, которые мы немедленно отправим сегодня», — заявил президент Индонезии.

Глава государства уточнил, что помощь будет направлена в два этапа. На первом этапе Индонезия отправила два самолета с различными предметами первой необходимости, включая палатки, одежду, одеяла, спальные мешки, генераторы, а также лекарства.

Индонезия также направит медицинских работников для оказания помощи пакистанцам, пострадавшим от стихийного бедствия.

Президент надеется, что эта помощь сможет облегчить бремя людей в Пакистане. Глава государства также выразил надежду, что Пакистан скоро восстановится и люди смогут возобновить нормальную деятельность.

По его оценке, наводнения в Пакистане оказали широкое воздействие на пакистанский народ, начиная с ущерба сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре и заканчивая вынужденной эвакуацией примерно 800 тысяч человек. Число погибших в результате наводнений в Пакистане достигло 1314 человек.