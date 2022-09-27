Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам референдумов по вопросу о воссоединении с РФ, которые проводятся в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях, в России может появиться новый федеральный округ — Крымский — главой которого может быть назначен экс-глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом 27 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

В материале издания со ссылкой на источник в Совфеде и близкий к правительству Крыма говорится, что в России может быть создать Крымский федеральный округ, в его состав которого будут входить и сам полуостров, и воссоединившиеся с РФ в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.

Также указывается, что главой нового федерального округа могут назначить Дмитрия Рогозина и уточняется, что такое решение может быть принято в течение ближайшего времени.

При этом отмечается, что экс-глава Роскомоса, по словам близкого к администрации президента РФ источника, всё ещё не назначен на должность федерального уровня, так как есть возможность того, что ему «найдут работу там», потому что в новом округе будет «большой фронт работ».

Отметим, Дмитрий Рогозин занимал должность главы госкорпорации «Роскосмос» с 2018 по 2022 год и был освобождён от неё 15 июля 2022 года указом президента России Владимира Путина.