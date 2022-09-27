Омск, 27 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков, мэр Омска Сергей Шелест и жители региона выразили соболезнования родным и близким учеников и сотрудников школы № 88 города Ижевска, где 26 сентября произошла трагедия. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«Подобные события: ужасающие, циничные — не имеют понимания, и мы должны приложить все усилия, чтобы они не повторялись», — говорится в сообщении.

Омичи также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В своём телеграм-канале Александр Бурков сообщил о том, что поручил силовым ведомствам и профильным министерствам усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 26 сентября в школе №88 её бывший ученик открыл стрельбу. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Десятки человек ранены. В Удмуртии объявлен траур.

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