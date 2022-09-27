Москва, 27 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Пост председателя Российского оскаровского комитета покидает режиссёр, народный артист РФ Павел Чухрай. Об этом 27 сентября кинодеятель сообщил в беседе с ТАСС.

Оскар

Как уточнил Чухрай, он направил письмо членам Российского оскаровского комитета, в котором выразил своё несогласие в решением президиума Киноакадемии России не выдвигать в 2022 году на премию «Оскар» отечественных киноработ.

По мнению режиссёра, решение было принято «через голову оскаровской комиссии» в одностороннем порядке, а членов организации даже не уведомили о решении руководства Академии. Чухрай назвал решение неправовым.

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — написал Чухрай в своём письме.

Кинодеятель указал, что такое же письмо членам российского Оскаровского комитета направил и режиссёр Владимир Досталь, который полностью поддержал решение Чухрая и последовал его примеру, заявив о выходе из состава комиссии.