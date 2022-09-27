Тбилиси, 27 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Спецслужбы в Грузии справятся с тем, что отследить выросший поток граждан России, въезжающих в республику. Об этом 26 сентября заявил в ходе заседания грузинского парламента депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Бека Давитулиани.

Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс» Ситуация на КПП «Верхний Ларс»

Он отреагировал на призывы оппозиционных политиков, требующих запретить или ограничить въезд в страну для российских граждан. Давитулиани не согласился, что они несут угрозу национальной безопасности.

«В чем логика, чтобы не пускать людей из России, которые не хотят идти на передовую фронта?» — заявил Давитулиани.

По мнению депутата, впуская лиц мужского пола, попадающих под призыв, Грузия поможет киевскому режиму.

Стоит отметить, что 26 сентября на пограничном КПП «Верхний Ларс», единственном сухопутном пункте пропуска из России в Грузию, впервые разрешили пересекать границу пешком, а не на транспорте. Режим пропуска упросили из-за большого потока — за неделю границу пересекли более 115 тыс. человек.