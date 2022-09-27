Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль немного подешевел 26 сентября против доллара, но по-прежнему остается торговаться в боковом тренде, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Akket.com

В ближайшие дни курс доллара может вернуться к уровню 60 руб. на фоне прохождения пика налоговых платежей. Нефть марки Brent подешевела до $83,71. Снижение котировок ограничит его укрепление против своих конкурентов.

По итогам дня рублевые пары показали разнонаправленную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,82%, до 58,39 руб., фунт/рубль — на 3,25%, до 62,00 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 8,12 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,11%, до 56,24 руб.

За последние дни наибольшие потери понес британский фунт. Он дешевел к рублю на 30%, до 50,50 руб. на фоне закрытия торгов на Мосбирже с 3 октября.

С долларом и евро торги на Мосбирже продолжатся, но тоже сохраняются риски прекращения торгов в случае падения объемов и ухода компаний в расчетах на валюты дружественных стран.

Сегодня, 27 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,58 за баррель. Торги по рублевым парам открылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль восстановилась до 58,65 руб.

Сопротивлениями для внутридневного движения выступают уровни 59 руб. и 61 руб.

Новостной календарь скудный, поэтому все внимание инвесторов приковано к референдумам ДНР и ЛНР, а также последующего выступления президента РФ Владимира Путина.

Волатильность по рублевым парам снизилась, поэтому сегодня ожидается движение доллар/рубль в диапазоне 57,50–60,00 руб.

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