Орск, Оренбургская область, , 08:08 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области с 29 сентября начнутся пробные топки. Вопрос подачи тепла на социальные объекты обсуждался на аппаратном совещании в мэрии, сообщили пресс-службе администрации.

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Глава муниципалитета Василий Козупица поручил проводить ежедневный мониторинг температуры в детсадах и школах. При ухудшении погодных условий он поручил принимать меры для досрочной подачи тепла.

Пробные топки в Орске начнутся с 29 сентября. Теплоноситель подадут в социально значимые объекты и многоквартирные дома.