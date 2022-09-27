Луганск, 27 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Киевские каратели за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, выпустив 14 ракет. Об этом 27 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны ВФУ зафиксировано три обстрела по н. п. Рубежное, Мостки и Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате обстрелов пять мирных жителей получили ранения.

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