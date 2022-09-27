Барранкилья, Колумбия, , 08:07 — REGNUM Колумбийского боксёра Луиса Киньонеса, перенёсшего в ходе поединка тяжёлый нокаут, ввели в состояние искусственной из-за черепно-мозговой травмы. Об этом со ссылкой на пресс-службу медицинской клиники в Барранкилье сообщает канадский телеканал RDS.

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25-летний Киньонес 24 сентября встретился с соотечественником Хосе Муньосом за национальный титул в суперлёгком весе. Из-за потери сознания от ударов соперника в восьмом раунде Киньонеса экстренно доставили в больницу. После операции в связи с черепно-мозговой травмой боксёра на 48 часов ввели в состояние искусственной комы «с очень сдержанным прогнозом для жизни».

В послужном списке 25-летнего Киньонеса 10 побед, из которых шесть — нокаутом, и одно поражение.