Томск, 27 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Томской области сформирован мобилизационный штаб, в состав которого вошли заместители губернатора, военком региона и главы региональных управлений силовых ведомств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Томская область провожает мобилизованных

По словам главы области Владимира Мазура, частичная мобилизация идёт в целом организованно. С 26 сентября началась отправка мобилизованных в войска. Операторы горячей линии принимают до 1 тыс. звонков в сутки. При этом губернатор указал на ошибки военкоматов.

«Возможно, в спешке, возможно, по невнимательности, но в мобилизационном перечне оказываются фамилии граждан, которые по критериям Министерства обороны и Генерального штаба не могут быть отправлены на службу», — отметил он.

О подобных случаях руководителю субъекта пишут в соцсетях. По словам Мазура, по каждому из них необходимы оперативное рассмотрение и разъяснения. Он также поручил главам муниципалитетов подключиться к разъяснительной работе прямо в военкоматах.