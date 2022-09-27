* талибам — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 27 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль правительственные учреждения уже год не оплачивали свои счета за электричество государственной энергетической компании «Брешна». Источники сообщили газете «8 Собх», что эти учреждения задолжали компании 80 миллионов афгани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Официальные представители компании «Брешна» в Забуле также говорят, что они отправили несколько писем в правительственные учреждения, находящиеся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но эти учреждения отказались платить.

По словам источников, представители офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Забуле заявили, что из-за отсутствия средств они не могут позволить себе платить за электроэнергию.

Ранее официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Забуле объявили, что за первые шесть месяцев этого года они собрали пять миллионов афгани с жителей этой провинции. Они сказали, что доходы в этом году уменьшилась по сравнению с предыдущими годами.