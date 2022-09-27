Пермь, 27 сентября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Новый зоопарк в Перми может стать краевой собственностью. Об этом во время инспектирования стройплощадки заявил губернатор Дмитрий Махонин, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

permkrai.ru Строительство нового зоопарка в Перми

Глава региона отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о передаче зоопарка после его переезда на новое место из муниципальной собственности в краевую.

Напомним, зоопарк строится в Индустриальном районе города с 2017 года. Стройка сопровождалась скандалами и затянулась. Объект является одним из ключевых в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия Перми.

В настоящее время на площадке работает 404 человека и 18 единиц техники. Основной фронт работ в настоящее время развернут внутри зданий и вольеров. Монтируются системы водоснабжения, отопления, электричества, вентиляции. Задача строителей — завершить все сезонные работы до начала сильных холодов.

Дмитрий Махонин поручил проработать возможность перегруппировать строителей на объекты исключительно I этапа. Это необходимо для наращивания темпов и завершения всех работ для скорейшего перевоза первой части животных.

«Часть зданий в высокой степени готовности. Сейчас в них поставляется все необходимое оборудование. Кроме того, необходимо усилить работы по благоустройству, чтобы обеспечить транспортную доступность к вольерам. Для этого дополнительно будет привлекаться рабочая сила с других объектов города», — сказал губернатор.