Черногорск, Хакасия, , 08:06 — REGNUM В Черногорске Хакасии с численностью населения более 75 тыс. человек, частичная мобилизация проходит спокойно, без паники и суеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Военкомат в Черногорске в Хакасии Валерия Иванова © ИА REGNUM

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В военкомате Черногорска утром 27 сентября было немноголюдно. У кабинета, где принимают мужчин по повесткам стояли два молодых парня. Один из мужчин сказал, что ему отказали в мобилизации по здоровью. Второй сообщил, что 26 сентября отправили на службу офицеров в отставке.

На вопрос: с каким настроем пришли в военкомат, резервисты ответили практически хором — «с боевым».

Военкома на месте не оказалось, поговорить о частичной мобилизации не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчины Хабаровска не дожидаясь повестки идут в военкоматы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.