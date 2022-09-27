Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM На Камчатке жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей принимают участие в референдуме по воссоединению с Россией. Переехавшая в край с Донецка Татьяна Лях пришла на свой избирательный участок одной их первых.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

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В 2014 году, когда в Донбассе начались военные действия и в дом Татьяны попал снаряд, она отправила на Камчатку детей, а в 2016 — переехала сама.

«О том, что там происходит говорить очень тяжело, особенно об Аллее убитых детей. Поэтому на референдуме я голосовала за мир, за то, чтобы прекратились слёзы, чтобы не пополнялась эта Аллея маленьких ангелов и только вместе с Россией мы сможем этого достичь», — цитирует Татьяну Лях пресс-служба правительства Камчатки.

Она добавила, что все жители Донбасса ждали этого референдума восемь лет и рады, что он наконец состоялся и республики бывш. УССР войдут в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на участки голосования на референдуме о воссоединении с Россией в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, рассказала вечером 26 сентября журналистам председатель областной избирательной комиссии Галина Катющенко.