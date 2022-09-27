Улан-Удэ, , 07:56 — REGNUM В многофункциональных центрах Бурятии для призванных в рамках частичной мобилизации граждан организовано внеочередное обслуживание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«При обращении за государственными и муниципальными услугами граждане, подлежащие частичной мобилизации, будут обслуживаться во внеочередном порядке», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее в республике было выявлено несколько фактов мобилизации тех, кого не должны были призывать. В частности, были мобилизованы студенты и многодетные отцы. Глава региона Алексей Цыденов обещал, что по каждому случаю проведут проверку.

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