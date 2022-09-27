Чебоксары, , 07:55 — REGNUM В Новочебоксарске здание бывшего кинотеатра «Атăл», которое в 2020 году было передано из государственной собственности в муниципальную, возвращают в казну города. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как следует из распоряжения, из государственной собственности Чувашской Республики безвозмездно передаётся в муниципальную собственность Новочебоксарска объект недвижимого имущества и земельный участок. Это здание бывшего кинотеатра «Атăл», расположенного по улице Винокурова, 42.

Передаётся здание 1991 года постройки площадью 1 989,9 кв. метра балансовой стоимостью14 923 000 рублей. Площадь предоставляемого земельного участка составляет 4 075 кв. метров.

Напомним, что передача данных объектов будет завершена к 1 августа 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , кинотеатр «Атăл» закрылся в Новочебоксарске в 2018 году. Спустя два года, в конце 2020 года, по просьбе минкультуры Чувашии его передали из муниципальной казны в государственную для размещения экспериментального театра драмы. С приходом к власти в Чувашии Олега Николаева было принято решение вернуть здание бывшего кинотеатра в собственность Новочебоксарска.

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